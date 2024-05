Thiago Motta Milan, l’agente non chiude la porta! La RIVELAZIONE sul futuro dell’allenatore

Tra i nomi accostati al Milan per il dopo Pioli c’è quello di Thiago Motta. L’agente dell’allenatore Canovi ha fatto chiarezza sul futuro

Il procuratore Alessandro Canovi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del Bologna e di Thiago Motta, accostato anche alla panchina del Milan per il dopo Pioli:

LE PAROLE – «C’è ancora da finire il campionato, non c’è davvero nulla ancora di deciso. Come dice Thiago, quando ci saranno novità le saprete. Quello di cui sono stati capaci quest’anno ha dell’incredibile, fuori dal mondo. Ha la struttura per fare un percorso modello Atalanta? Ogni club ha la sua storia. Paragonare è sempre sbagliato. Il Bologna ha fatto anche lo scorso anno un gran bel calcio in alcune partite, è un modello a se stante, ora vedremo come continuerà. Thiago era conscio di cosa stava accadendo col Bologna, lui controlla ogni minimo aspetto del gruppo e non pensa davvero a molte altre cose. Lo conosco ormai da 24 anni, dire che va di là o da un’altra parte è inutile. Nulla è deciso, davvero. Ci sarà modo di verificare le situazioni con club, altre verranno verificate, ma dare per scontato che vada da una parte o dall’altra non ha senso. Dipenderà dai progetti»