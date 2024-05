Tra gli attaccanti accostati al Milan per il dopo Giroud c’è Sesko. Sul giocatore irrompe la Premier League, la mossa dell’agente

Benjamin Sesko insieme a Joshua Zirkzee sono i due nomi più caldi in vista della prossima estate di mercato di casa Milan per sostituire Olivier Giroud. In particolar modo per lo sloveno occhio alla concorrenza:

come riportato da Calciomercato.com sul giocatore hanno da tempo messo gli occhi diversi club di Premier League che in estate proveranno l’ennesima grande campagna acquisti per cercare di rilanciare i propri cammini o puntare al titolo sfuggito magari per poco negli ultimi anni. Nello specifico Manchester United ed Arsenal sono in prima fila per lui con un indizio di mercato che non è passato inosservato nella giornata di ieri. Elvis Basanovic, agente della Pro Transfer Agency che cura gli interessi della punta slovacca si è infatti fatto fotografare sugli spalti di Old Trafford