Leao Milan: il portoghese supera se stesso, mai bene come quest’anno! Il DATO che lo incorona

Rafael Leao in Milan Cagliari ha messo a tacere ancora una volta le critiche. Il portoghese si migliora, il dato

Tra i protagonisti di Milan Cagliari c’è stato Rafael Leao, inizialmente rimasto fuori per scelta tecnica. Il portoghese ha messo ancora una volta a tacere le critiche con gol e assist per la prima doppietta in Serie A di Pulisic. Proprio il passaggio per l’americano gli consente di migliorarsi:

Con 9 assist in campionato e 4 in Europa League ha superato il suo record di passaggi totali vincenti in una singola stagione con la maglia del Milan (12). Traguardo migliorabile con la stagione ancora in corso.