Conte Milan: l’idea resta viva, il piano del club rossonero e la concorrenza del Napoli. Tutta la VERITA’

Tra i sogni dei tifosi del Milan per il dopo Pioli c’è Conte. Il piano del club e la concorrenza del Napoli, cosa può succedere

Il Mattino fa il punto sul futuro di Antonio Conte: negli ultimi giorni, sono ripresi i contatti con il presidente del Napoli De Laurentiis e il nome dell’allenatore resta una delle opzioni per il dopo Calzona. Ma gli agenti di Conte tra oggi e domani vedranno anche il Milan, club che non ha ancora sciolto le riserve per il dopo Stefano Pioli.

Conte negli ultimi mesi ha nettamente abbassato le sue pretese economiche, chiede circa 4-5 milioni di euro netti a stagione più importanti bonus e i diritti d’immagine per sé. I due club hanno registrato queste richieste e adesso andranno eventualmente a trattare.