Thiago Motta Milan, trattativa in stand by con la Juve? Il FATTORE decisivo sarà... un allenatore seguito dai rossoneri!

Thiago Motta Milan, trattativa in stand by con la Juve? Il FATTORE decisivo sarà… Conte! Le ultime sull’allenatore

Come riferisce Alfredo Pedullà, la Juve rimane ora in attesa di sviluppi sul fronte Thiago Motta, che sarebbe stato scelto da ormai diversi mesi come figura per guidare la squadra al posto di Allegri nella prossima stagione.

Smentite, per il momento, le voci su un possibile interesse per il ritorno di Antonio Conte, che da molti era dato come alternativa al tecnico del Bologna. Sull’allenatore salentino è forte il Napoli, con De Laurentiis che deve decidere se affondare o meno il colpo. Anche il Milan osserva la situazione sia per quanto riguarda il futuro di Conte che di Thiago Motta.