Fonseca Milan, il tecnico dribbla le domande: «Il mio futuro non è importante, lo è quello del Lille. Non ho deciso se...»

L’allenatore del Lille, Paulo Fonseca, finito nel mirino del Milan come possibile nuovo allenatore, ha risposto così sul suo futuro

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca dribbla le domande relative al suo futuro, dopo esser stato accostato diverse volte alla panchina del Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico del Lille, sul quale c’è l’interesse anche del Marsiglia.

PAROLE – «Come vivo questa fine di stagione e questa situazione? In maniera tranquilla, sono totalmente concentrato sulle ultime quattro partite. Il mio futuro non è importante, il futuro di Lille è sicuramente più importante. Sono totalmente concentrato sulle prossime quattro partite. So cosa farò il prossimo anno? Non ho deciso».