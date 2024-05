Costacurta: «Ho la sensazione che tra squadra e allenatore sia successo questo». Poi parla del nuovo tecnico: le sue dichiarazioni

Costacurta è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare del Milan. Le sue dichiarazioni.

STAGIONE – «La vera debolezza del Milan l’ho vista nella doppia sfida contro la Roma. Nelle due partite d’Europa sono rimasto stupito dall’atteggiamento della squadra, poco cosciente di quello che andava a giocarsi e cioè la possibilità di cambiare la stagione. E allora mi viene il sospetto che tra squadra e allenatore sia successo qualcosa che ha fatto precipitare il rapporto. I risultati lo dimostrerebbero: prima di quelle partite il Milan ne aveva vinte sette consecutive, dopo lo ha fatto solo con il Cagliari. Prima e dopo lo spirito era diverso, qualcosa dev’essersi rotto»

CONTESTAZIONE – «Contestazione della Curva ingenerosa. Il secondo posto, dietro una squadra che ha corso così veloce come l’Inter, resta un buon risultato. Si è messo dietro l’Atalanta, la nuova Roma, la Juve. Una certezza che deve far rialzare la testa. Contro il club? Sono una persona paziente, credo ci voglia tempo per capire le reali intenzioni»

ALLENATORE – «Per certi versi il silenzio può essere una strategia: non comunicano il nuovo allenatore per paura di perderlo. O come quando dicono che le decisioni vengono prese insieme: sì, ma alla fine chi comanda davvero? Allo stesso tempo non credo si debba dire necessariamente tutto, ma dare del pirla a Cardinale è crudele. Basta vedere la sua storia, come nasce e cosa è diventato. Davanti a lui giù il cappello e complimenti poi si inizia a parlare»