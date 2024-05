Conte Milan: incontro con il Napoli! La proposta di De Laurentiis e la posizione dei rossoneri. COSA SUCCEDE

Il futuro di Conte, accostato alla panchina Milan, resta da definire. In tal senso c’è stato un incontro con il Napoli

Il sogno dei tifosi del Milan per la panchina per il dopo Pioli resta Antonio Conte. Il futuro dell’allenatore resta da definire e in tal senso il Napoli prova a battere la concorrenza.

Come riportato da Alfredo Pedullà sabato scorso c’è stato un incontro a Torino. Si lavora su un ingaggio con base di 6,5-7 milioni a stagione più un paio di milioni di bonus. Non siamo gli accordi definitivi ma De Laurentiis insiste da aprile e ci sarebbe l’apertura di Conte. Gli altri candidati per ora sono defilati.