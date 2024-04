Juve Milan, la STRANA curiosità sui portieri impiegati dai rossoneri nelle ultime 4 gare: il dato su Sportiello, Maignan e non solo

Tra i protagonisti in positivo di Juve Milan di ieri c’è stato sicuramente Marco Sportiello. Il secondo portiere dei rossoneri ha preso il posto di Maignan poco prima del fischio d’inizio per via di un problema riscontrato dall’estremo difensore francese. Giuseppe Pastore su X svela un dato particolarmente curioso sui portiere impiegati dai rossoneri nelle ultime 4 gare contro i bianconeri.

PAROLE – «Negli ultimi quattro incontri contro la Juventus, il Milan ha schierato quattro portieri diversi: Tatarusanu e Maignan lo scorso anno, Mirante e Sportiello quest’anno».