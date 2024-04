Maldini Milan, cacciato perché non gli andava bene la situazione: il parere dell’esperto. Le parole di Intrieri a riguardo

Data la situazione di confusione che regna al Milan con le critiche feroci a Stefano Pioli, sempre più lontano dalla permanenza sulla panchina rossonera per la prossima stagione, torna di moda il tema relativo all’addio di Paolo Maldini della scorsa estate. A parlarne è Gaetano Intrieri, CEO di Aeroitalia, esperto del settore e tifoso milanista. Le sue parole a TV Play.

L’ADDIO DI MALDINI – «Solo chi è cieco non vede la situazione. Maldini è stato cacciato perché questa situazione non gli andava bene. Maldini voleva un Milan ai vertici, aveva capito che senza dei rinforzi seri il Milan non avrebbe potuto competere con l’Inter e soprattutto non avrebbe potuto competere in Champions ai massimi livelli. Le sue ambizioni si sono scontrate con il conto economico imposto da Elliot e siccome Elliot è il padrone decide».

SULL’INCHIESTA – «È stato fatto un deal tra Elliot e la società RedBird, dove si dice che rimane un debito da pagare ad Elliot. È come se si va a comprare una casa e la banca le presta i soldi e le mette un’ipoteca sulla casa. Qui, siccome non parliamo di un bene tangibile come una casa, ma di una società sportiva è evidente che dentro a quel contratto ci saranno delle governance che proteggono il creditore. Elliot fa queste cose, non c’è niente di male. Se mi si chiede nominalmente, sulla carta, chi è il proprietario del Milan è RedBird. Chi vende dice ‘io ti vendo qualcosa che è mio, te lo vendo con i miei soldi, tu devi ridarmi indietro quei soldi. Finché non mi ridai quei soldi è evidente che io devo proteggere l’asset e lo faccio attraverso dei manager di mia fiducia».