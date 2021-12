Beto Milan: Maldini impressionato dopo il match di Udine. Ultime

Il Milan resta alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto, Beto dell’Udinese ha impressionato nel match contro i rossoneri. Le ultime

La dirigenza del Milan pensa al futuro in attacco, per ringiovanire il reparto offensivo, Maldini starebbe pensando anche a Beto dell’Udinese. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, l’attaccante dell’Udinese ha sorpreso nel match contro i rossoneri e potrebbe rientrare tra i nomi in lista.

Il centravanti portoghese compirà 25 anni nel 2022 e non ha nascosto la sua ammirazione per Zlatan Ibrahimovic, dopo essere stato tra i protagonisti della partita alla Dacia Arena. Per riscattarlo, la famiglia Pozzo dovrà pagare tra i 10 ed i 13 milioni, ma il valore di Beto, ormai, è quasi il doppio.