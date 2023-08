Berardi Milan: assente per Cosenza-Sassuolo, svelato il motivo! L’attaccante è sul mercato, ma non è questa la ragione dell’esclusione

Il nome di Domenico Berardi è tornato al centro del calciomercato. Dopo essere stato accostato al Milan per diverse settimane, il giocatore ha aperto al suo futuro, lontano dal Sassuolo. L’attaccante è stato escluso per Cosenza-Sassuolo di Coppa Italia, ma il mercato non c’entra.

Come riferito da Sassuolonews.net, mercoledì 9 agosto, infatti, Domenico e sua moglie Francesca Fantuzzi hanno annunciato la nascita del secondogenito Riccardo. Il giocatore dunque, che era stato lasciato a riposo per poter stare vicino alla moglie in dolce attesa anche una settimana fa, non ha lavorato con continuità nei giorni che hanno preceduto la gara, non era al massimo della condizione, e così si è deciso di lasciarlo tranquillo per questa partita.