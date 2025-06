Mercato Milan, svolta Bennacer! L’algerino resta in Italia? C’è la pista a sorpresa per il centrocampista

Mercato Milan, clamorosa svolta Bennacer: il centrocampista algerino potrebbe firmare con la nuova Fiorentina di Pioli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sta seriamente valutando l’opportunità di acquisire Ismael Bennacer dal calciomercato Milan. L’interesse viola per il centrocampista algerino non è una novità improvvisa, ma piuttosto il risultato di un’attenta analisi delle esigenze della squadra e delle dinamiche di mercato. La dirigenza gigliata si sta muovendo con calma e strategia, mettendo in moto i meccanismi tipici di una trattativa di questa portata.

L’identikit porta dritto a Bennacer. Il contatto con il Milan è stato quasi automatico, un passo logico per esplorare la fattibilità dell’operazione. Il messaggio recapitato dai viola ai rossoneri è chiaro: il Marsiglia, dove Bennacer ha giocato in prestito, non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro. Parallelamente, il Milan non ha in programma di reintegrare Bennacer nel gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri, incontrando in questo senso anche la volontà del giocatore stesso, che non disdegnerebbe un cambio di maglia.