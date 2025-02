Mercato Milan, retroscena Bennacer! Lo svela Ibrahimovic in conferenza stampa. Tifosi sorpresi

Mercato Milan, spunta il retroscena sulla cessione di Ismael Bennacer al Marsiglia: le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha svelato il retroscena sulla cessione di Ismael Bennacer nell’ultimo calciomercato Milan:

ADDIO BENNACER – «Lui ha chiesto la cessione. E’ stato importante per il Milan, ha avuto degli infortuni, è rientrato a fine dicembre. Lui voleva una nuova avventura. Se viene e vuole cercare altro non deve rimanere qui. Abbiamo cercato la migliore soluzione per lui e per noi».

