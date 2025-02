Mercato Milan, svolta Bennacer! Comunicazione del Marsiglia, il futuro è definito

Condividi via email

Mercato Milan, il Marsiglia ha comunicato al club rossonero l’intenzione di procedere con il riscatto di Ismael Bennacer

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan, negli ultimi giorni, ha ricevuto un’importante comunicazione in vista del prossimo mercato estivo. Il Marsiglia infatti ha tutta l’intenzione di procedere con il riscatto di Ismael Bennacer.

A gennaio il club francese ha acquistato il classe ’97 in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto ad 11 milioni più altri 3 di bonus semplici. L’affare non è in discussione.