Mercato Milan, Bazzani sicuro: «Pioli ha bisogno ancora di questi due colpi». La sua analisi sul club rossonero

Fabio Bazzani ha parlato anche di Milan ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni.

BAZZANI – «Hanno reinvestito subito i soldi della cessione di Tonali per consegnare a Pioli una squadra pronta. Per l’attacco credo serva un altro vice Giroud, soprattutto qualora Colombo dovesse partire in prestito. Okafor lo vedo più come vice Leao, come giocatore di movimento. Servirebbe anche un altro difensore centrale abile nei duelli, perché Tomori ogni tanto qualcosa si perde, mentre Thiaw è più una scommessa»