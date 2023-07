Ballo Toure Milan: tre squadre su di lui, ecco a chi spetta la scelta!

Ballo Toure Milan: tre squadre interessate, ecco a chi spetta la scelta! Il giocatore ha tre offerte sul tavolo, dall’Italia e non solo

Fodé Ballo Toure è uno dei giocatori che sta per lasciare il Milan. La meta non è ancora chiara, ma diverse squadre lo corteggiano.

Come riporta Tuttosport che riprende un’indiscrezione de L’Equipe, in Italia due squadre interessate: Bologna e Sassuolo, entrambi con un’offerta da 4 milioni. In Germania occhi del Werder Brema, con 5 milioni come proposta. La decisione ora spetta al giocatore.