Mercato Milan, Bakayoko in uscita: se parte, affondo per Aouar. Non è ancora chiuso il mercato di gennaio, ma dipenderà tutto dal francese

Potrebbe non essere ancora finito il calciomercato del Milan. Tutto dipenderà da un colpo in uscita: ossia se Bakayoko accetterà di andare in Turchia, alla corte di Vincenzo Montella.

In quel caso, come scrive il Corriere dello Sport, il club rossonero potrebbe valutare un colpo di fine gennaio. L’obiettivo è Houssem Aouar del Lione, ma è un’operazione difficile considerano che i club di Europa sono sulle sue tracce, dato che il suo contratto scadrà a giugno.