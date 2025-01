Mercato Milan, Baiocchini ammette: «Conceicao ne ha bloccato la cessione, ci punta tantissimo»

Mercato Milan, Baiocchini, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Tomori: Conceicao ne ha bloccato la cessione

Ospite a Sky, il giornalista Baiocchini ha parlato così del futuro di Tomori, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Tomori? Penso che sia stato un problema soprattutto mentale. Tomori è un giocatore anche lui umorale. Se si sente apprezzato, se si sente coccolato, come faceva Pioli, riesce a rendere per quello che è stato nei primi anni di Milan. Gabbia stava dimostrando di meritare la titolarità. Infatti sarà un dualismo tra lui (Tomori, ndr), oppure alla concorrenza che si estenderà anche agli altri centrali, perché anche Thiaw sta facendo bene, Pavlovic ha giocato poco ma all’inizio del campionato è stato tra i migliori. Quindi secondo me il Milan al centro della difesa ha degli ottimi difensori. Tornando a Tomori: già il fatto che Conceiçao ne abbia bloccato la cessione fa capire che ci punta, perché altrimenti il Milan avrebbe probabilmente accettao quei 30 milioni che sarebbero arrivati dalla Juventus per reinvestirli in un altro modo. Invece ha bloccato la cessione perché evidentemente ci crede e perché vuole puntare sull’inglese».