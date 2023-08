Mercato Milan, clamoroso retroscena sull’obiettivo dei rossoneri per l’attacco: fosse per lui sarebbe già a Milano

Arrivano importantissime novità su Sardar Azmoun, l’ultimo nome in ordine di tempo ad essersi aggiunto alla lista dei possibili rinforzi per l’attacco del Milan. I rossoneri però non sembrano così propensi ad approfondire i discorsi.

Diverso invece è il punto di vista del giocatore che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a fare di tutto per venire al Milan: fosse per lui passerebbe da un rossonero (quello del Bayer) all’altro (quello del Diavolo).