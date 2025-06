Mercato Milan, nuovo nome per l’attacco: spunta Arokodare, Tare stregato dalla punta del Genk. I dettagli

Mercato Milan, c’è un nome nuovo per l’attacco rossonero della prossima stagione: spunta Arokodare del Genk. I dettagli

Il calciomercato Milan sarebbe sulle tracce di un nuovo numero nove, con Tolu Arokodare che emerge come uno dei principali candidati per guidare l’attacco sotto la guida del nuovo allenatore del club, Massimiliano Allegri. Questa ricerca, mirata ad aggiungere una significativa presenza fisica all’attacco rossonero, proviene direttamente da un resoconto di Pietro Mazzara su Tuttosport, che evidenzia gli sforzi in corso per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. L’attenzione su un centravanti potente come Arokodare suggerisce una chiara strategia per iniettare maggiore fisicità e minaccia aerea negli schemi offensivi del Milan, in linea con ciò che Allegri spesso cerca nei suoi attaccanti principali.

Arokodare, attaccante classe 2000, milita attualmente nel club belga del Genk. Questo legame con il Genk è particolarmente interessante per il presunto nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. Tare, ampiamente conosciuto per la sua esperienza alla Lazio, ha una comprovata capacità di identificare e reclutare talenti dal campionato belga. Fu proprio al Genk, infatti, che Tare “scovò” Sergej Milinkovic-Savic, che divenne poi un pilastro del centrocampo della Lazio e uno dei giocatori più richiesti della Serie A. Questo successo passato potrebbe dare al Milan, e in particolare a Tare, una corsia preferenziale e un certo grado di fiducia nel potenziale di Arokodare di adattarsi e prosperare nell’esigente ambiente del calcio italiano. I paralleli tra il percorso di Milinkovic-Savic e il potenziale arrivo di Arokodare sono certamente un argomento di discussione tra i tifosi del Milan, alimentando l’ottimismo sulla nuova strategia di mercato del club.

La descrizione di Arokodare come un “armadio” da parte di Tuttosport ne racchiude perfettamente la sua imponente statura fisica. Con i suoi 1.93 metri di altezza e una corporatura robusta, è esattamente il tipo di punta dominante che potrebbe tenere palla, vincere duelli aerei e creare spazio per gli attaccanti di supporto come Rafael Leão e Christian Pulisic. Questa prestanza fisica è spesso un attributo chiave per gli attaccanti negli schemi tattici di Allegri, dove una figura centrale forte può essere cruciale per la manovra e per fornire uno sbocco. Il casting per un numero nove del Milan non riguarda solo la capacità di segnare gol; si tratta anche di trovare un giocatore che possa contribuire alla struttura complessiva della squadra e permettere ad altri talenti offensivi di fiorire attorno a lui. Le attuali opzioni del club potrebbero essere considerate prive di questo specifico archetipo fisico, rendendo Arokodare una proposta sempre più attraente.

Inoltre, il tempismo di questa notizia, che coincide con le voci di un ritorno di Allegri al Milan, suggerisce uno sforzo coordinato nel mercato dei trasferimenti. Lo stile di gioco preferito da Allegri si basa spesso su un attaccante centrale forte e tradizionale che possa agire come punto di riferimento, coinvolgendo gli altri nel gioco e fornendo una presenza in area. Il profilo di Arokodare sembra adattarsi perfettamente a questo stampo, indicando che la potenziale acquisizione non è solo un acquisto casuale ma una mossa strategicamente allineata per completare la visione tattica del presunto nuovo allenatore. Questa sinergia tra filosofia di allenamento e obiettivi di mercato è vitale per qualsiasi club di successo, e il Milan sembra stia gettando le basi per una ricostruzione di squadra coesa. Con l’avvicinarsi della finestra di mercato estiva, tutti gli occhi saranno puntati su Milanello per vedere se questo attaccante “armadio” arriverà davvero a San Siro, inaugurando potenzialmente una nuova era di dominio fisico per l’attacco rossonero.