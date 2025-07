Mercato Milan, esuberi da sfoltire! Arabia Saudita alla porta, due profili nel mirino

Mercato Milan, sondaggi concreti dall’Arabia Saudita per Ismael Bennacer e Yacine Adli: Tare prende nota. Ultime

Il Milan di Max Allegri si prepara a una rivoluzione a centrocampo, e per due nomi importanti come Yacine Adli e Ismaël Bennacer, l’avventura in rossonero sembra giunta al capolinea. Le ultime indiscrezioni, riportate dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, confermano un chiaro segnale di rottura tra i due calciatori e il nuovo progetto tecnico del club meneghino.

Per Yacine Adli, reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina, il destino è già segnato. L’ex fantasista del Bordeaux, al suo rientro in Italia la prossima settimana, non si unirà al gruppo della prima squadra, bensì si allenerà con il Milan Futuro. Una decisione drastica che non lascia spazio a dubbi: la sua esperienza in rossonero è definitivamente conclusa. Dopo un periodo di adattamento e un prestito volto a fargli trovare continuità, il Milan ha evidentemente deciso di non puntare più su di lui per il centrocampo del futuro. La sua assenza tra i convocati per il ritiro estivo e il suo dirottamento nella squadra “B” rappresentano un segnale inequivocabile di come le strade di Adli e del Milan si stiano separando. La sua visione di gioco e le sue qualità tecniche non sono evidentemente rientrate nei piani di Allegri, che cerca un profilo diverso per il suo centrocampo.

La situazione di Ismaël Bennacer, seppur meno eclatante, non è meno chiara. L’ultima parte della scorsa stagione lo ha visto in prestito all’Olympique Marsiglia, un’esperienza che, a quanto pare, non è bastata a garantirgli un posto nel Milan che verrà. I segnali, per l’algerino, sono altrettanto evidenti. Il più lampante è la scelta di Samuele Ricci, neo acquisto rossonero, di indossare la maglia numero 4, proprio quella che fino a poco tempo fa apparteneva a Bennacer. Questo gesto, apparentemente simbolico, è in realtà un forte indicatore della volontà del club di voltare pagina e di affidare ruoli chiave a nuovi innesti. Bennacer, con le sue qualità da regista e la sua visione di gioco, ha dato il suo contributo in passato, ma il calciomercato Milan sembra intenzionato a rinnovare profondamente il proprio reparto mediano, cercando maggiore fisicità e dinamismo.

Il Mercato che Verrà: Sguardi dalla Saudi Pro League

Per entrambi i centrocampisti, le porte del Milan si stanno chiudendo, ma il mercato offre già alcune opportunità. Gianluca Di Marzio ha infatti rivelato che ci sono stati sondaggi dalla Saudi Pro League per Adli e Bennacer. Il campionato arabo, sempre più attrattivo per i calciatori europei grazie agli ingaggi faraonici proposti, potrebbe rappresentare una soluzione ideale per entrambi.

Per Adli, un trasferimento in Arabia Saudita potrebbe significare una nuova chance per rilanciare la sua carriera e trovare quella continuità di gioco che a Milano non ha avuto. La possibilità di essere un protagonista in un campionato in forte crescita potrebbe essere un fattore decisivo. Le sue qualità tecniche e la sua capacità di inventare potrebbero trovare terreno fertile in un contesto dove il calcio è in espansione e c’è spazio per esprimere il proprio talento.

Anche per Bennacer, l’opzione saudita potrebbe essere interessante. Nonostante sia stato un elemento importante per il Milan in passato, le nuove strategie del club lo vedono ai margini. Un’esperienza in Saudi Pro League potrebbe garantirgli un contratto importante e la possibilità di essere un giocatore chiave, lontano dalla pressione di un grande club europeo. La sua esperienza internazionale e la sua lettura del gioco potrebbero essere molto apprezzate nel campionato arabo.

Sarà interessante capire se questi sondaggi iniziali si trasformeranno in offerte concrete e se le parti riusciranno a trovare un accordo. Il Milan, dal canto suo, cercherà di monetizzare al meglio le cessioni di Adli e Bennacer per finanziare i nuovi acquisti e completare la rivoluzione a centrocampo voluta da Max Allegri. La prossima settimana si attendono sviluppi importanti su questo fronte, con i tifosi rossoneri che attendono di scoprire quali saranno i nuovi volti del loro centrocampo.