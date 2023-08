Amrabat Milan: lo United non molla, la Juve ci pensa! Lo scenario. Il giocatore, accostato al Milan, è al centro del mercato

Amrabat, accostato al mercato rossonero, è nel mirino non solo del Manchester United. Il giocatore ha trovato con il club inglese per un contratto fino al 2028 da 4 milioni a stagione. Tanto che nelle prossime ore i Red Devils torneranno alla carica con la Fiorentina per chiudere.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, non è l’unica squadra interessata. Anche la Juventus di Giuntoli pensa al centrocampista. Difficile per i bianconeri considerando lo sprint del club di Manchester.