Mercato Milan, Allegri insiste! Colpo nel mirino, inizia la rivoluzione rossonera. I tifosi sognano

Mercato Milan, Massimiliano Allegri insiste per avere a disposizione Dusan Vlahovic: da superare ostacolo ingaggio. Ultime

Il calciomercato Milan estivo si sta accendendo e, tra le numerose indiscrezioni, una notizia lanciata stamattina da Tuttosport ha acceso la fantasia dei tifosi milanisti: il Milan starebbe pensando a Dusan Vlahovic per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’idea, secondo il quotidiano torinese, sarebbe nata su indicazione specifica di Massimiliano Allegri, profondo conoscitore del centravanti serbo avendolo allenato alla Juventus.

Allo stato attuale, non esiste alcuna trattativa concreta tra le due società; si tratta, come sottolineato da Tuttosport, di una mera “idea” che, tuttavia, potrebbe evolversi in qualcosa di tangibile al termine del Mondiale per Club. La competizione, che vedrà impegnato anche Dusan Vlahovic con la maglia bianconera, rappresenterebbe una sorta di spartiacque temporale, dopo il quale le dinamiche di mercato potrebbero subire un’accelerazione.

La posizione di Vlahovic alla Juventus è alquanto delicata. Il suo contratto scadrà tra un solo anno, e finora non è stato raggiunto alcun accordo per il rinnovo. Questa situazione rende la cessione del giocatore lo scenario più probabile per la Juventus durante questa sessione di mercato estiva, onde evitare di perderlo a parametro zero in futuro. Tra le pretendenti già note, come il Fenerbahce di José Mourinho, l’Atletico Madrid e alcuni ricchi club arabi, si inserisce ora prepotentemente anche il Milan.

Il legame tra Allegri e Vlahovic è ben consolidato. Sotto la guida del tecnico livornese alla Juventus, il serbo ha dimostrato il suo valore, mettendo a segno 41 gol in 99 partite disputate, un bottino che testimonia una buona intesa tattica e una notevole efficacia realizzativa. Questa familiarità potrebbe giocare un ruolo cruciale nell’attrarre il giocatore verso Milano.

Dal punto di vista economico, l’operazione Vlahovic per il Milan appare fattibile, almeno per quanto riguarda il costo del cartellino. Tuttosport stima che per strappare il giocatore alla Juventus basterebbero 20-25 milioni di euro, cifra più che gestibile considerando che il serbo è a bilancio per poco più di 19 milioni. Il vero ostacolo, tuttavia, risiede nell’ingaggio del giocatore. Vlahovic, infatti, nella stagione 2025-2026 percepirà ben 12 milioni di euro, una somma considerata “impossibile per qualunque altro club italiano”. La soluzione a questo problema potrebbe essere un contratto a lungo termine offerto dal Milan, magari a cifre più contenute, intorno ai 6 milioni di euro più bonus, nella speranza che la prospettiva di un progetto ambizioso e una maggiore stabilità economica nel tempo possano convincere il talentuoso attaccante serbo. L’evoluzione di questa suggestione sarà sicuramente uno dei temi più interessanti delle prossime settimane di mercato.