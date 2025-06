Mercato Milan, piovono conferme importanti: Allegri lo vuole per l’attacco, aumentano le indiscrezioni

Mercato Milan, arrivano importanti conferme sulla volontà di Allegri di portare a Milanello Dusan Vlahovic: ostacolo ingaggio

Il calciomercato Milan sembra essere alla ricerca di un nuovo attaccante e Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del club rossonero, avrebbe espresso interesse per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Vlahovic sarebbe uno dei pallini di Allegri, che avrebbe gradito ritrovare l’attaccante serbo nella sua squadra.

Tuttavia, ad oggi non ci sono trattative ufficiali aperte tra il Milan e la Juventus, la squadra attuale di Vlahovic. L’ostacolo principale per l’acquisto di Vlahovic sarebbe il suo stipendio, che attualmente ammonta a 12 milioni di euro annui. Il Milan sarebbe disposto a prendere in considerazione l’acquisto del giocatore, ma solo se Vlahovic accettasse di ridurre drasticamente le sue pretese salariali.

Dettagli sull’operazione Vlahovic:

Stipendio: il Milan cercherebbe di convincere Vlahovic a ridurre il suo stipendio attuale di 12 milioni di euro annui.

Spalmatura del costo: il Milan proverebbe a spalmare il costo dell’acquisto di Vlahovic su più stagioni.

Nessuna trattativa ufficiale: ad oggi non ci sono trattative ufficiali aperte tra il Milan e la Juventus per l’acquisto di Vlahovic.

Allegri avrebbe espresso interesse per Vlahovic perché lo considera un giocatore importante per la sua squadra. Vlahovic è un attaccante di grande valore, noto per le sue capacità di segnare gol importanti e di creare occasioni da gol per i suoi compagni di squadra.

In ogni caso, la situazione è ancora fluida e sarà interessante vedere come si svilupperà la trattativa nei prossimi giorni. Il Milan dovrà essere pronto a fare un’offerta concreta per Vlahovic e il giocatore dovrà valutare attentamente le opzioni disponibili per il suo futuro.