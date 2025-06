Mercato Milan, non tramonta l'idea Perin! Allegri insiste, c'è concorrenza ma... Ultimissime

Mercato Milan, resiste in casa rossonera l’idea Mattia Perin in vista della prossima stagione: Allegri lo vuole come secondo portiere

L’avventura di Mattia Perin alla Juventus, lunga e costellata da successi ma anche da un ruolo spesso da secondo piano, sembra essere giunta a un punto di svolta decisivo. Il portiere genovese, dopo anni trascorsi all’ombra di un titolare indiscusso, è ormai deciso a voltare pagina. La sua volontà è chiara: cercare una nuova avventura che gli possa garantire la tanto agognata continuità di gioco, un elemento fondamentale per un atleta del suo calibro che, nonostante l’esperienza, è ancora nel pieno della sua carriera. Questa scelta segna potenzialmente la fine di un capitolo importante, ma apre le porte a scenari intriganti per il suo futuro.

Come riportato con dovizia di particolari da Tuttosport, sul tavolo di Mattia Perin non mancano certo le opzioni allettanti. Tra le varie proposte che stanno vagliando il calciatore e il suo entourage, una in particolare spicca per prestigio e potenziale impatto: quella proveniente dal calciomercato Milan. L’interesse rossonero per Perin non è certo una novità dell’ultima ora, ma assume oggi contorni più definiti e concreti. L’idea di vederlo difendere i pali di San Siro ha un fascino innegabile, soprattutto considerando il contesto tattico e la filosofia di gioco che il Milan sta cercando di implementare.

L’elemento che rende l’ipotesi Milan particolarmente intrigante è la presenza, sulla panchina rossonera, di Massimiliano Allegri. Il rapporto tra Perin e il tecnico toscano, sviluppatosi negli anni trascorsi insieme alla Continassa, è stato a dir poco splendido. Allegri ha sempre mostrato una profonda stima per le qualità umane e professionali di Perin, apprezzandone la serietà, l’impegno e la dedizione al lavoro. Questa intesa pregressa potrebbe rappresentare un fattore determinante nella scelta del portiere. Lavorare nuovamente con un allenatore che lo conosce a fondo e che ha fiducia nelle sue capacità potrebbe essere il catalizzatore per un rilancio in grande stile, offrendo a Perin la fiducia e lo spazio che tanto desidera.

Oltre al Milan, altre due squadre hanno bussato alla porta di Perin, dimostrando un concreto interesse: il Como e il Bologna. Entrambe le formazioni hanno fatto un tentativo, consapevoli del valore di un portiere affidabile e con esperienza a certi livelli. Tuttavia, l’opportunità di approdare in un club dal blasone del Milan, con le ambizioni che i rossoneri nutrono per il futuro e la possibilità di giocare ad alti livelli, rende la proposta milanista estremamente competitiva e, probabilmente, la più allettante per il portiere.

Mentre Perin valuta attentamente le sue opzioni, la Juventus non sta certo con le mani in mano. La dirigenza bianconera è già attivamente alla caccia del suo sostituto. La partenza di Perin, sebbene attesa, lascerà un vuoto importante nel reparto portieri, rendendo necessaria una mossa rapida e oculata sul mercato. Il futuro di Mattia Perin è quindi legato a un nodo cruciale: la ricerca di quella continuità che la Juventus, in questi anni, non ha potuto garantirgli. Il Milan di Allegri sembra offrire la strada maestra per realizzare questo desiderio, aprendo un nuovo e stimolante capitolo nella carriera di uno dei portieri più stimati del panorama calcistico italiano. L’attesa è palpabile per capire dove il futuro porterà Mattia Perin, ma l’asse Torino-Milano sembra sempre più caldo.