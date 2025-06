Mercato Milan, Allegri prepara la lista della spesa! Idee chiare e condivisione totale con Tare. I nomi

Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha le idee chiare sulla costruzione della rosa rossonera della prossima stagione: i nomi

Nonostante le dichiarazioni ufficiali parlino di continuità, i recenti movimenti di calciomercato in casa Milan suggeriscono una profonda rivoluzione. Il club rossonero sta operando scelte significative, specialmente sul fronte delle cessioni, che ridisegneranno in modo sostanziale l’assetto della squadra per la prossima stagione. Un’aria di cambiamento radicale soffia su Milanello, con l’obiettivo dichiarato di tornare immediatamente ai vertici del calcio italiano.

Nelle scorse settimane, il Diavolo ha dovuto dire addio a Tijjani Reijnders, un centrocampista che era diventato una colonna portante della formazione titolare. La sua partenza ha lasciato un vuoto importante in mezzo al campo, ma le sorprese non sono finite qui. In questi giorni, un altro eroe dell’ultimo Scudetto, il terzino sinistro Theo Hernández, sembra destinato a lasciare Milano. La cessione di un giocatore del suo calibro, noto per la sua velocità devastante e la sua spinta offensiva, rappresenterebbe un segnale fortissimo della volontà del Milan di rifondare e non solo di “aggiustare” la rosa.

L’idea, ambiziosa e chiara, è quella di sostituire al meglio questi pilastri e di aggiungere ulteriori rinforzi di spessore alla formazione ora affidata a Max Allegri. L’obiettivo è uno solo: tornare subito competitivi e lottare per i massimi traguardi, sia in Serie A che in Europa. Il calciomercato Milan vuole rialzare la testa dopo una stagione altalenante e per farlo è disposto a sacrifici importanti sul fronte delle cessioni, reinvestendo poi saggiamente il ricavato.

A tal proposito, La Gazzetta dello Sport ha analizzato in profondità questa fase di “restyling” del Milan, titolando in maniera evocativa: “Leoni per alzare il muro. Xhaka-Jashari al comando“. Il quotidiano rosa ha chiaramente identificato in Granit Xhaka e Ardon Jashari due dei principali obiettivi di mercato per il centrocampo rossonero. Questi nomi suggeriscono una chiara intenzione di rafforzare il reparto mediano con caratteristiche di leadership, fisicità e capacità di impostazione, elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per la costruzione di un nuovo “muro” difensivo e per dare maggiore solidità all’intera squadra.

L’arrivo di giocatori con queste caratteristiche, unito alle possibili partenze di profili offensivi, indica una chiara virata verso una maggiore concretezza e solidità tattica. Il Milan sembra voler costruire una squadra meno dipendente dalle giocate individuali e più focalizzata su un approccio collettivo e su una difesa rocciosa. Questa strategia, se ben attuata, potrebbe essere la chiave per riportare i successi a San Siro. La campagna acquisti e cessioni si preannuncia quindi più bollente che mai, con i tifosi rossoneri in attesa di scoprire i prossimi colpi di mercato che definiranno il volto del nuovo Milan di Max Allegri. La “rivoluzione silenziosa” è in atto, e i suoi effetti si vedranno presto sul campo.