Mercato Milan, Cisse colpo da urlo per i rossoneri: Tare e Allegri hanno già delineato una precisa strategia

Mercato Milan, i rossoneri hanno strappato al PSV il talentuosissimo Cissé: la strategia di Allegri e Tare

Se il fronte Mateta si è chiuso con un’amara fumata nera, il mercato del Milan si è acceso negli ultimi istanti con un colpo di prospettiva assoluta. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i rossoneri hanno depositato il contratto di Alphadjo Cissè, scommettendo con forza sul giovane talento che sta incantando la Serie B.

Mercato Milan, i dettagli del colpo Cissé: cifre e strategia

L’operazione condotta da Igli Tare ha bruciato sul tempo la concorrenza internazionale (su tutti il PSV Eindhoven) per assicurarsi uno dei profili più promettenti del calcio italiano:

L’Investimento: Il Milan ha versato nelle casse del Verona 8 milioni di euro di quota fissa, a cui si aggiungeranno 2 milioni di bonus legati a obiettivi sportivi futuri e una percentuale sulla futura rivendita a favore degli scaligeri.

Il Piano Crescita: Nonostante l'acquisto immediato, il club ha deciso di lasciare Cissè in prestito al Catanzaro fino al 30 giugno 2026. Questo permetterà al ragazzo di completare la sua straordinaria stagione in Calabria da titolare inamovibile prima di unirsi alla rosa di Allegri per il ritiro estivo.

Contratto a Lungo Termine: Il giovane trequartista ha firmato un accordo con il Diavolo fino al 30 giugno 2030.

Chi è Alphadjo Cissè: I numeri dell’esplosione

Nato a Treviso nel 2006, Cissè è diventato in pochi mesi l’uomo copertina del Catanzaro e uno dei migliori giovani della categoria: