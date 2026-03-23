Mercato Milan, cosa ha chiesto Allegri nel summit con la dirigenza? Ecco la risposta

Mercato Milan, cosa ha chiesto Allegri alla dirigenza rossonera durante l’incontro di qualche giorno fa? Ecco rivelata la risposta

Giovedì scorso, in una settimana delicata post Lazio-Milan e prima del successo contro il Torino, la sede di via Aldo Rossi ha ospitato un vertice strategico fondamentale. Attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic e il tecnico Massimiliano Allegri. L’obiettivo dell’incontro, secondo quanto riportato da Tmw, è stato programmare con largo anticipo il prossimo futuro di un club che punta con decisione al ritorno in Champions League.

Mercato Milan, il “modello Rabiot”: le richieste di Allegri per una squadra più europea

Per rendere il Milan competitivo sia in Italia che in Europa, Massimiliano Allegri ha avanzato richieste chiare: il tecnico livornese vuole «quattro giocatori strutturati, pronti all’uso, alla Rabiot». Secondo l’allenatore, per vincere non basta rinforzare le riserve, ma occorre alzare il livello dei titolari con elementi di grande esperienza. Allegri è convinto che solo con innesti di questo spessore il gruppo potrà fare il salto di qualità definitivo.

Il riferimento al centrocampista francese non è casuale. Già la scorsa estate il tecnico aveva spinto con forza per il suo acquisto e i fatti gli hanno dato ragione: «probabilmente, a oggi, l’ex Juventus e Marsiglia è il migliore calciatore della stagione milanista». L’assenza del francese nella recente sfida di Roma ha mostrato un volto fragile dei rossoneri, confermando che «il Diavolo senza il suo Cavallo Pazzo non può stare». La dirigenza ora è chiamata a rispondere a queste precise indicazioni tecniche.