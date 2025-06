Mercato Milan, Allegri irremovibile! Messaggio chiaro, Maignan non si tocca. E sul rinnovo...

Mercato Milan, Massimiliano Allegri irremovibile: Mike Maignan non si muove, no al Chelsea. Con la permanenza ipotesi rinnovo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Massimiliano Allegri vuole trattenere Mike Maignan, il portiere francese del Milan. Il Chelsea ha provato a interessarsi al giocatore, ma l’offerta presentata è stata considerata troppo bassa dal club rossonero.

Il calciomercato Milan sembra essere determinato a trattenere Maignan, considerato uno dei migliori portieri della Serie A. Allegri ha grande stima del giocatore e lo considera un elemento importante per la squadra. A meno di offerte faraoniche, il Milan non sembra intenzionato a cedere Maignan.

La situazione è interessante, poiché il Chelsea è noto per essere disposto a spendere grandi cifre per i giocatori che desidera. Tuttavia, sembra che l’offerta presentata non sia stata sufficiente per convincere il Milan a cedere Maignan.

Il Milan potrebbe essere giustificato nella sua decisione di trattenere Maignan, considerando la sua importanza per la squadra e la difficoltà di trovare un sostituto di pari livello. Maignan è stato un elemento chiave per il Milan nella scorsa stagione, e la sua presenza potrebbe essere fondamentale per il successo della squadra anche nella prossima stagione.

In generale, il Milan sembra essere determinato a mantenere la sua rosa attuale e a rinforzarla con nuovi elementi che possano aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. La decisione di trattenere Maignan potrebbe essere un segnale di questa strategia, e sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.

Il Chelsea, d’altra parte, potrebbe essere disposto a aumentare l’offerta per convincere il Milan a cedere Maignan. Tuttavia, sembra che il club inglese debba essere pronto a offrire una cifra molto più alta di quella presentata finora per convincere il Milan a cedere il portiere francese.

In ogni caso, la situazione è ancora fluida, e sarà interessante vedere come si svilupperà la trattativa nei prossimi giorni. Il Milan e il Chelsea dovranno trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, ma sembra che il Milan sia in una posizione di forza nella trattativa.