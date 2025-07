Mercato Milan, Allegri ne rigenera tre! Profili assolutamente confermati, rimarranno a Milanello

Mercato Milan, Massimiliano Allegri è pronto a rigenerare tre calciatori: Pavlovic, Loftus-Cheek e Saelemaekers rimarranno a Milanello

La prossima stagione al Milan si preannuncia come un banco di prova cruciale per diversi calciatori, con l’obiettivo primario di Massimiliano Allegri di recuperare e valorizzare quei talenti che nella passata annata non sono riusciti a esprimersi al meglio. Come sottolineato dal QS – Il Giorno nell’apertura odierna intitolata “Le seconde occasioni per il Diavolo“, l’attenzione sarà rivolta in particolare a profili come Ruben Loftus-Cheek e Strahinja Pavlovic, ma anche a Alexis Saelemaekers, che a Roma ha comunque mostrato sprazzi delle sue qualità indiscusse.

Loftus-Cheek e Pavlovic: I Nodi da Sciogliere per Allegri

Ruben Loftus-Cheek, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi con la continuità desiderata nel centrocampo rossonero. Le sue doti fisiche e la sua visione di gioco sono innegabili, ma la sua integrazione nel sistema tattico milanista è apparsa a tratti lacunosa. Allegri avrà il compito di trovare la posizione ideale per l’inglese, sfruttandone la potenza e la capacità di inserimento per renderlo un elemento determinante nella mediana. Sarà cruciale lavorare sulla sua costanza di rendimento e sulla sinergia con i compagni per sbloccarne il pieno potenziale.

Analogamente, Strahinja Pavlovic, difensore centrale di grande fisicità e prospettiva, ha avuto un percorso altalenante. Le sue prestazioni sono state caratterizzate da alti e bassi, con momenti di grande solidità alternati a qualche incertezza di troppo. Il tecnico livornese dovrà plasmare il difensore serbo, affinandone la lettura del gioco, la tempistica degli interventi e la gestione della pressione. La sua stazza imponente e la sua aggressività possono renderlo un pilastro della retroguardia, ma solo se Allegri riuscirà a instradarlo verso una maggiore maturità tattica e una riduzione degli errori individuali.

Saelemaekers: Conferma le Aspettative a Roma

Un caso a parte è rappresentato da Alexis Saelemaekers. Nonostante la sua esperienza romana lo abbia visto brillare, mostrando una crescita significativa e mettendo in mostra tutte le sue qualità di esterno duttile e instancabile, il suo futuro al Milan è ancora oggetto di valutazione. La sua capacità di sacrificio, la sua corsa e la sua intelligenza tattica lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi rosa. Allegri dovrà decidere se considerarlo un punto fermo su cui costruire o se il suo percorso di crescita fuori dal Milan sia più affine ai progetti futuri del club. La sua esperienza e la sua versatilità lo rendono un profilo interessante su cui investire, specialmente in un’ottica di turnover e di adattabilità a diversi moduli.

La Visione di Allegri: Ricostruire dalle Seconde Occasioni

L’approccio di Allegri è chiaro: dare a questi calciatori una seconda, vera possibilità di dimostrare il loro valore. La fiducia del tecnico è un elemento fondamentale per sbloccare il potenziale inespresso. Il lavoro su motivazione, aspetti tecnici e tattici sarà intenso e personalizzato. Per Loftus-Cheek e Pavlovic, in particolare, la prossima stagione sarà un bivio cruciale per la loro carriera milanista. Se riusciranno a convincere Allegri, potrebbero addirittura diventare i punti di partenza per la rifondazione e il rilancio del calciomercato Milan. Il messaggio del QS – Il Giorno è un monito e al tempo stesso un incoraggiamento: il Diavolo è pronto a offrire nuove opportunità, ma spetterà ai singoli coglierle appieno. La missione di Allegri è chiara: trasformare le seconde occasioni in grandi successi.