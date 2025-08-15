Mercato Milan, si lavora anche sulla difesa: dopo De Winter l’obiettivo resta Okoli

Mercato Milan, i rossoneri vogliono ampliare le scelte difensive di Allegri: piace sempre Okoli

Il Milan è protagonista assoluto di questa sessione di calciomercato e, come titola in prima pagina Il Corriere dello Sport, il club rossonero non sta pensando solo all’attacco. Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, la società si sta muovendo con decisione per rinforzare anche il reparto arretrato, una zona del campo considerata cruciale dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Le notizie di ieri hanno confermato l’arrivo a Milano di Athekame, il giovane e promettente terzino svizzero proveniente dallo Young Boys. L’ufficialità della firma è attesa per le prossime ore, a testimonianza del grande lavoro di Tare che, in pochi giorni, sta già lasciando il segno con operazioni mirate e prospettiche. L’arrivo di Athekame garantirà ad Allegri una nuova opzione sulla fascia, offrendo maggiore flessibilità tattica e un ricambio di qualità.

Ma le sorprese non finiscono qui. Oltre al terzino, il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per completare il pacchetto arretrato e garantire ad Allegri un assortimento di giocatori di alto livello. Ed è qui che spunta un nome a sorpresa: Caleb Okoli. Il difensore del Leicester, con un passato in Italia all’Atalanta, è finito nel mirino dei rossoneri. Secondo il Corriere dello Sport, il Milan si sarebbe già informato sulle condizioni per un suo possibile trasferimento. Okoli, giovane ma già con esperienza in campionati di alto livello, è un profilo che si sposa perfettamente con la filosofia del club: investire su talenti emergenti che possono crescere e affermarsi nel tempo.

La strategia di Tare e Allegri è chiara: costruire una squadra competitiva in ogni reparto. Se l’attacco è il reparto più discusso per via del nome di Hojlund, la difesa è la base su cui si fonda il progetto del mister livornese. Allegri è noto per l’importanza che attribuisce alla solidità difensiva e l’arrivo di un centrale come Okoli, che conosce già la Serie A, sarebbe un passo fondamentale per il successo della squadra.

In conclusione, il Milan non ha intenzione di fermarsi. L’arrivo imminente di Athekame e il forte interesse per Okoli dimostrano che la dirigenza rossonera sta lavorando su più fronti, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Allegri una rosa completa, competitiva e pronta ad affrontare tutte le sfide della stagione. I tifosi possono sognare in grande, perché il mercato del Milan è appena iniziato e le sorprese non mancheranno.