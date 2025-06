Mercato Milan: Allegri punta su Leoni per la rivoluzione difensiva. Tare progetta l’offensiva, offerta choc sul tavolo del Parma

Mercato Milan: Massimiliano Allegri punta su Giovanni Leoni del Parma per rinforzare la difesa. Tutti i dettagli

Il mercato Milan si accende con una priorità ben definita: rafforzare il reparto difensivo. Dopo stagioni caratterizzate da un numero eccessivo di gol subiti, la direttiva di Massimiliano Allegri è chiara: rendere la squadra più solida e compatta. E per farlo, in via Aldo Rossi, il primo nome sulla lista è quello di Giovanni Leoni, il promettente centrale classe 2006 del Parma. Considerato da molti una delle migliori novità del panorama difensivo italiano, Leoni rappresenta non solo una soluzione per il presente, ma un vero e proprio investimento per il futuro della retroguardia rossonera.

A riportare questa importante indiscrezione è La Gazzetta dello Sport questa mattina, sottolineando come il Milan stia lavorando per assicurarsi un talento che ha già attirato l’attenzione di numerosi top club italiani ed europei. Leoni ha vissuto gli ultimi sei mesi da protagonista assoluto con la maglia del Parma, mettendo in mostra qualità che lo hanno reso un obiettivo primario non solo per il Diavolo, ma anche per rivali storiche come Juventus e Inter. A ciò si aggiunge l’interesse di diverse squadre di Premier League, rendendo la corsa al giovane difensore particolarmente agguerrita.

Per anticipare la concorrenza spietata, il Milan intende sfruttare una carta fondamentale: la presenza in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è noto per la sua capacità di maneggiare con cura i giovani difensori, trasformandoli in pilastri. Leoni, sotto la sua guida, potrebbe ripercorrere le orme di calciatori del calibro di Bonucci, Barzagli e Chiellini, veri e propri monumenti del calcio italiano cresciuti proprio sotto l’ala protettrice di Allegri. Ma non solo una questione tecnica: Allegri potrebbe rivelarsi “utile” anche nella fase di trattativa, grazie ai suoi ottimi rapporti con l’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, con cui ha condiviso un lungo e proficuo periodo lavorativo alla Juventus. Questo legame potrebbe facilitare un accordo che si preannuncia complesso.

Nonostante l’influenza di Allegri, l’operazione per portare Leoni al Milan non sarà semplice. La valutazione del giocatore è già piuttosto importante, con il Parma che chiede una cifra stimata tra i 20 e i 25 milioni di euro per cedere il suo gioiello. Tuttavia, il Milan è convinto di avere in mano una carta importante da giocare: il cartellino di Lorenzo Colombo. L’attaccante, reduce da una stagione in prestito all’Empoli, potrebbe essere inserito nella trattativa come contropartita tecnica, abbassando così l’esborso economico. La prima offerta rossonera potrebbe quindi aggirarsi intorno ai 13-15 milioni di euro più il giovane attaccante.

La questione fondamentale da risolvere sarà capire se il Parma sarà disposto ad accettare una contropartita tecnica o se continuerà a richiedere solo cash per Leoni. In quest’ultimo scenario, il Mercato Milan prevederebbe un’altra mossa strategica: il club rossonero potrebbe finanziare l’acquisto di Leoni attraverso la cessione di uno tra i suoi difensori attuali, come Fikayo Tomori o Malick Thiaw. Entrambi i giocatori hanno un valore di mercato significativo e la loro eventuale partenza garantirebbe i fondi necessari per portare a termine l’operazione Leoni. Il Milan è dunque al lavoro per costruire una difesa più forte e duratura, con Giovanni Leoni come primo tassello di questa ambiziosa strategia.