Mercato Milan, Allegri li vorrebbe trattenere! Messaggio preciso ma c’è un caso da risolvere

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vorrebbe trattenere a Milanello sia Saelemaekers che Maignan: il caso più spinoso è quello del portiere

Nonostante il vortice di indiscrezioni che anima quotidianamente il calciomercato Milan, Massimiliano Allegri, il cui ritorno al Milan è ormai imminente, si starebbe adoperando con ogni mezzo per garantire la permanenza di due pedine fondamentali: Alexis Saelemaekers e Mike Maignan. La notizia, riportata con enfasi questa mattina dal Corriere dello Sport, dipinge un quadro complesso e ricco di sfumature, dove le volontà del tecnico toscano si scontrano con le sirene di mercato e i malumori interni.

Alexis Saelemaekers, esterno belga da tempo nel mirino della Roma, rappresenta una delle incognite più interessanti del prossimo raduno di Milanello, fissato per il 7 luglio. Allegri, infatti, avrebbe espresso la volontà di valutare attentamente il giocatore durante la preparazione estiva, prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Questa mossa suggerisce una chiara intenzione del tecnico di voler saggiare in prima persona le qualità e l’impegno di Saelemaekers, forse intravvedendo in lui un elemento in grado di offrire nuove soluzioni tattiche al suo schema. La possibilità di rimanere al Milan, d’altronde, non è stata categoricamente esclusa nemmeno dal giocatore stesso, come dimostrato dalle sue dichiarazioni dal ritiro della nazionale belga, dove ha lasciato uno spiraglio aperto sul suo futuro rossonero. Sarà compito di Allegri, dunque, trasformare questa apertura in una conferma, convincendo il belga a sposare appieno il nuovo progetto tecnico.

Ben più spinosa appare la situazione legata a Mike Maignan. Il portiere francese, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, starebbe vivendo un profondo senso di delusione a causa della gestione della questione relativa al suo rinnovo contrattuale. Questa insoddisfazione lo starebbe spingendo con decisione verso il Chelsea, una delle squadre europee più attive sul mercato e in cerca di un portiere di primo livello. Il Corriere dello Sport evidenzia come il malumore di Maignan sia palpabile e come la sua volontà di cambiare aria sia forte. Nonostante ciò, la testata romana sottolinea la ferma volontà di Allegri di trattenere il francese, consapevole dell’importanza capitale di un elemento come lui per la stabilità e la sicurezza della porta rossonera.

La dicotomia tra la volontà di Allegri di “votare Saele e Maignan” – come titola eloquentemente il Corriere dello Sport – e la concreta possibilità che nessuno dei due possa prendere parte al nuovo corso rossonero è il fulcro di questa delicata fase di transizione. Il rischio che entrambi i giocatori lascino Milanello è reale e concreto, e incombe come una spada di Damocle sul progetto di Allegri.

In questo scenario, il compito del tecnico diviene duplice: da un lato, dovrà riuscire a infondere nuova fiducia in Saelemaekers, facendogli percepire un ruolo centrale nelle sue future strategie; dall’altro, la sfida più ardua sarà quella di ricucire lo strappo con Maignan, sedendosi al tavolo con lui e convincendolo a rivedere le sue posizioni. Sarà fondamentale un’azione decisa e persuasiva da parte di Allegri e della dirigenza rossonera per superare le perplessità del portiere e convincerlo della serietà e ambizione del progetto Milan. Il tempo stringe e il destino di Saelemaekers e Maignan, due tasselli cruciali per il futuro rossonero, è appeso a un filo, in attesa di un decisivo chiarimento.