Mercato Milan, Allegri decisivo! Retroscena da urlo, il tecnico ha un piano preciso in mente

Mercato Milan, Massimiliano Allegri è stato decisivo per la permanenza di Mike Maignan: il portiere resterà a scadenza di contratto

Milano tira un sospiro di sollievo: Mike Maignan rimane al Milan. L’estremo difensore francese, pilastro inamovibile della porta rossonera, ha respinto con decisione l’offensiva del Chelsea, intenzionato a portarlo a Londra con un’offerta considerevole. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’operazione, orchestrata dietro le quinte con la sapienza tattica di Massimiliano Allegri, ha visto il Milan prevalere, mantenendo tra le proprie fila uno dei portieri più stimati del panorama calcistico europeo.

L’assalto dei Blues si è concretizzato con una proposta che si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante, certo, ma nettamente inferiore alle richieste del club di Via Aldo Rossi, che valutava il proprio numero uno in maniera significativamente superiore. Il calciomercato Milan, forte della volontà del giocatore e della consapevolezza del suo valore tecnico e carismatico, ha tenuto duro, dimostrando ancora una volta la propria intenzione di non privarsi dei propri gioielli, soprattutto di fronte a offerte che non rispecchiano il reale peso del calciatore.

Il ruolo di Massimiliano Allegri in questa vicenda è stato, a detta degli addetti ai lavori e come suggerito dalla Gazzetta dello Sport, cruciale. L’allenatore, fresco di ritorno sulla panchina rossonera in questa narrazione ideale, avrebbe avuto un colloquio decisivo con Maignan, convincendolo della centralità del suo progetto e della volontà di farne un autentico leader per la squadra. La sua permanenza è vista come un tassello fondamentale per le ambizioni del Milan, sia in campo nazionale che, eventualmente, in quello internazionale. Allegri esulta, dunque, consapevole di aver mantenuto una pedina insostituibile per la sua scacchiera tattica, un uomo capace non solo di grandi parate ma anche di guidare la difesa con la sua autorevolezza e le sue uscite.

Nonostante la vittoria sul fronte del mercato, un velo di incertezza aleggia ancora sul futuro di Maignan. Il rischio, evidenziato sempre dalla Gazzetta dello Sport, è rappresentato dalla scadenza del suo contratto nell’estate del 2026. La dirigenza milanista sarà ora chiamata a lavorare tempestivamente per blindare ulteriormente il portiere con un rinnovo a lungo termine, scongiurando il pericolo di perderlo a parametro zero. L’obiettivo è chiaro: fare di Maignan non solo il leader tecnico voluto da Allegri, ma anche il simbolo di un Milan che vuole costruire il proprio futuro su basi solide e su talenti di caratura mondiale. La battaglia per la sua permanenza è stata vinta, ma la guerra per il suo futuro è appena iniziata.