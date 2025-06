Mercato Milan, Allegri insiste per Jashari! Pronto il rilancio al Brugge, la cifra sul piatto

Mercato Milan, Massimiliano Allegri insiste per Jashari del Brugge: i rossoneri preparano il rilancio per il centrocampista

Igli Tare, il direttore sportivo rossonero, è stato categorico: l’obiettivo primario del calciomercato Milan è forgiare un “instant team” capace di riconquistare immediatamente la competitività sia in Italia che in Europa. L’Europa, dopotutto, è considerata l’habitat naturale per un club con la storia e l’ambizione del Milan. Per raggiungere questo ambizioso traguardo, la lista dei desideri di Tare includerebbe esclusivamente nomi di qualità, calciatori in grado di innalzare il livello della rosa nonostante le imminenti e significative partenze di pilastri come Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. La cessione di quest’ultimo, in particolare, sembra ormai una questione di tempo, rendendo ancora più urgenti gli innesti di alto profilo.

Tra i numerosi nomi che sono circolati negli ultimi giorni come potenziali rinforzi per il centrocampo e la difesa del Diavolo, uno in particolare sembra aver catturato l’attenzione e la preferenza di Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero. Si tratta di Ardon Jashari, il giovane e promettente centrocampista svizzero attualmente in forza al Club Bruges. La sua abilità nel ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, la sua visione di gioco e la sua capacità di recuperare palloni lo rendono un profilo estremamente interessante per le esigenze tattiche di Allegri, che vedrebbe in lui un tassello fondamentale per il nuovo assetto della squadra.

La trattativa con il club belga per assicurarsi le prestazioni di Jashari si preannuncia delicata ma è già entrata nel vivo. A testimonianza dell’importanza che il Milan attribuisce a questo affare, il quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport ha titolato questa mattina: “La prima scelta di Max è Jashari. L’offerta è da 30“. Questo titolo evidenzia chiaramente come il giovane svizzero sia in cima alle preferenze di Allegri e come il Milan sia pronto a fare un investimento considerevole per portarlo a Milanello.

L’offerta di 30 milioni di euro rappresenta un passo significativo rispetto ai 25 milioni inizialmente proposti dal club rossonero. Questo aumento della posta in gioco dimostra la volontà ferrea del Milan di chiudere l’operazione e di accontentare le richieste del suo allenatore. Un investimento di questa portata per un calciatore ancora giovane ma dal potenziale illimitato come Jashari riflette la strategia del Milan di combinare giocatori affermati con talenti emergenti che possano garantire un futuro brillante al club. L’acquisto di Jashari, se dovesse concretizzarsi, non solo colmerebbe il vuoto lasciato da Reijnders, ma offrirebbe ad Allegri una nuova dimensione tattica a centrocampo, con un giocatore in grado di dettare i tempi, intercettare passaggi e contribuire alla fase offensiva.

L’ottimismo filtra dagli ambienti rossoneri, convinti di poter chiudere l’affare Jashari e di dare ad Allegri il centrocampista desiderato per la creazione del suo “instant team”. L’obiettivo è chiaro: non perdere tempo e tornare a dominare, prima sul palcoscenico nazionale e poi, con la stessa determinazione, in quello europeo, là dove il Milan si sente, a ragione, a casa. I tifosi rossoneri attendono con ansia l’evolversi di questa trattativa, sperando di vedere presto Ardon Jashari indossare la maglia rossonera e contribuire al nuovo ciclo vincente del club.