Mercato Milan, Allegri insiste per Vlahovic! La richiesta della Juve non spaventa assolutamente Tare

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole assolutamente Dusan Vlahovic in attacco: la richiesta della Juve non spaventa Tare

Il calciomercato Milan estivo è ufficialmente nel vivo e le sorprese non smettono di arrivare. Una delle notizie più clamorose degli ultimi giorni, riportata con dovizia di particolari da Calciomercato.com, riguarda un interesse concreto del Milan per Dusan Vlahovic, attaccante serbo attualmente in forza alla Juventus. Giovedì scorso, i dirigenti rossoneri avrebbero contattato direttamente la Vecchia Signora per sondare la disponibilità a una cessione del loro centravanti, un’operazione che avrebbe del sensazionale data la rivalità storica tra le due squadre.

L’idea di portare Vlahovic a Milanello è senza dubbio un colpo ad effetto che potrebbe ridefinire gli equilibri in Serie A. Ma c’è un dettaglio che rende questa potenziale trattativa ancora più intrigante: a Milanello, Dusan ritroverebbe un volto a lui molto familiare, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che ha già allenato Vlahovic durante la sua permanenza a Torino, ha saputo valorizzare al meglio le qualità del serbo, portandolo a realizzare ben 41 reti in 99 presenze sotto la sua guida. Questo legame tecnico-tattico potrebbe essere un fattore determinante nell’eventuale decisione del giocatore.

Dal punto di vista economico, la Juventus valuta Vlahovic circa 20 milioni di euro a bilancio. Tuttavia, la quadratura del cerchio per una cessione ai rossoneri si potrebbe trovare intorno ai 30 milioni di euro, una cifra comunque importante ma considerata ragionevole dal Milan per un attaccante del suo calibro e della sua età. Il vero nodo della trattativa, come spesso accade nel calciomercato, resta l’ingaggio del giocatore. Le indiscrezioni parlano di un’offerta rossonera per un contratto quinquennale a 7 milioni di euro netti a stagione. Resta da capire l’eventuale volontà del serbo di accettare queste condizioni e trasferirsi a Milano.

Il futuro di Dusan Vlahovic è dunque al centro di un vero e proprio intrigo di calciomercato. Se l’operazione dovesse andare in porto, si tratterebbe di un investimento significativo per il Milan e di un ritorno di fiamma tecnico tra Allegri e Vlahovic che potrebbe portare a nuovi successi per i Diavoli. La palla passa ora al giocatore e alle strategie delle due società, con Calciomercato.com che continuerà a seguire da vicino ogni sviluppo di questa emozionante trattativa.