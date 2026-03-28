Mercato Milan, Allegri stila la lista dei rinforzi: Goretzka primo nome per il centrocampo. In dubbio il futuro di due giocatori…

Mercato Milan, il piano di Allegri per i rossoneri: rivoluzione in attacco e sogni a centrocampo. Per la difesa invece…

Con la sosta per le nazionali, il Milan ha iniziato a pianificare con decisione le mosse per il prossimo calciomercato estivo. L’obiettivo primario resta la qualificazione matematica alla Champions League, traguardo fondamentale per attingere a nuove risorse economiche e rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha già delineato le sue priorità: se tra i pali la gerarchia appare solida — con il solo dubbio legato al futuro di Torriani, che potrebbe partire in prestito — in difesa si punta sulla continuità dei centrali, pur prevedendo l’innesto di due nuovi elementi per gestire il doppio impegno stagionale. Sulle fasce, mentre Athekame e Saelemaekers viaggiano verso la conferma, a sinistra si cerca un sostituto di Estupinan, destinato ai saluti, per affiancare Bartesaghi.

Mercato Milan, Goretzka e il nodo attacco: Gimenez si gioca il futuro

Il vero colpo a effetto potrebbe arrivare a centrocampo, dove il sogno proibito resta Leon Goretzka, individuato come il rinforzo ideale a parametro zero indipendentemente dal futuro di Loftus-Cheek. In via Aldo Rossi, inoltre, «resta forte la speranza che Modric possa decidere di proseguire ancora un anno in rossonero». Grandi manovre previste invece nel reparto avanzato, dove l’unico intoccabile sembra essere Christian Pulisic. La posizione di Leao rimane da valutare, mentre appaiono segnati i destini di Fullkrug (non sarà riscattato) e Nkunku, per il quale si attendono offerte congrue.

I riflettori, però, sono tutti puntati su Santiago Gimenez: il messicano, appena rientrato da un lungo stop, avrà a disposizione il finale di stagione e il Mondiale per convincere il club. Come sottolineato dalla dirigenza: «Il messicano avrà poche settimane per far capire se sia ancora il caso di puntare su di lui in futuro o meno».