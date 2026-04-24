Mercato Milan, nuovo incontro tra Allegri e Furlani: il dirigente rossonero sarà presente all’allenamento della squadra

Mercato Milan, Allegri incontrerà nuovamente Furlani e il dirigente seguirà l’allenamento della squadra rossonera

l clima in casa Milan si fa sempre più intenso, tra la necessità di blindare il quarto posto e la voglia di programmare con anticipo la prossima stagione. Dopo il vertice di mercato andato in scena ieri a Casa Milan — che ha visto protagonisti Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri — la dirigenza ha deciso di non allentare la presa. L’incontro, incentrato sia sulle strategie per le ultime cinque giornate di campionato che sui profili necessari per rinforzare la rosa (con le richieste del tecnico per un nuovo centravanti e rinforzi in mediana), troverà un seguito immediato nella giornata di oggi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il raggio d’azione si sposta ora a Milanello. Giorgio Furlani è atteso al centro sportivo per seguire l’allenamento dell’anti-vigilia, confermando una presenza costante che mira a compattare l’ambiente prima del big match contro la Juventus. La sua visita non è solo simbolica: l’amministratore delegato avrà modo di confrontarsi nuovamente con Allegri in un clima più operativo, dando continuità ai dialoghi già avviati tra le gare contro Udinese ed Hellas Verona.

Mercato Milan, unità di intenti tra campo e futuro

La presenza della dirigenza al fianco della squadra sottolinea l’importanza capitale della sfida di domenica sera a San Siro. Se da un lato Tare lavora per anticipare la concorrenza sui parametri zero e sui giovani talenti, dall’altro Furlani vuole assicurarsi che la concentrazione del gruppo sia massima. «Giorgio Furlani sarà al centro sportivo di Milanello dove seguirà l’allenamento con la squadra e dove avrà la possibilità di incontrare nuovamente Massimiliano Allegri», a testimonianza di un club che vuole muoversi all’unisono. Il raggiungimento della Champions League resta la conditio sine qua non per sbloccare definitivamente il budget e trasformare le bozze di mercato discusse nei summit in colpi