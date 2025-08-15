Mercato Milan, cosa manca alla squadra: Allegri ha fatto queste richieste alla società rossonera

Mercato Milan, nonostante i tanti movimenti il club rossonero non ha ancora terminato: Allegri ha chiesto questo

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si prepara agli ultimi, decisivi, sforzi per completare la rosa. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il tecnico Massimiliano Allegri ha formulato due richieste precise alla dirigenza: un attaccante di peso, che resta la priorità assoluta, e un difensore centrale, un tassello fondamentale in vista di un possibile passaggio definitivo a una difesa a tre. Il neo Direttore Sportivo Igli Tare sta lavorando instancabilmente su entrambi i fronti per soddisfare le richieste del suo allenatore.

L’operazione per il difensore centrale, a differenza di quella per l’attaccante, potrebbe attendere gli ultimi dieci giorni di trattative, una strategia che permetterebbe al Milan di cogliere un’occasione di mercato favorevole. Gli osservatori rossoneri stanno monitorando attentamente diversi profili. Tra i nomi caldi c’è Caleb Okoli, difensore del Leicester con un passato in Italia, che risponde perfettamente al profilo richiesto: giovane, forte fisicamente e con potenziale di crescita.

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Berat Djimsiti, un pupillo di Igli Tare dai tempi dell’Atalanta. Il difensore albanese è un elemento di grande esperienza e affidabilità, ma la sua operazione è molto complessa: l’Atalanta lo ritiene incedibile e difficilmente si priverà di un giocatore così importante per il suo scacchiere tattico. Infine, nella lista c’è anche il giovane Ryan Flamingo del PSV, un talento emergente che il Milan sta valutando con attenzione. La scelta finale dipenderà anche dal budget a disposizione, che potrebbe cambiare in base all’esito della trattativa per il centravanti.

La necessità di un nuovo difensore è evidente, specialmente se Allegri decidesse di optare stabilmente per la difesa a tre. Al momento, la rosa dei centrali è composta da Tomori, De Winter, Gabbia e Pavlovic. Un pacchetto di quattro difensori, seppur di qualità, potrebbe non essere sufficiente per affrontare una stagione lunga e impegnativa su più fronti, soprattutto in caso di infortuni o squalifiche. Un quinto centrale porterebbe maggiore profondità e alternative tattiche, permettendo al tecnico di variare modulo senza rischi.

Il budget per il difensore è strettamente legato all’esito della trattativa per l’attaccante. Se il Milan riuscisse a chiudere l’operazione per Rasmus Hojlund in prestito con diritto di riscatto, parte dei fondi rimanenti potrebbe essere destinata proprio all’acquisto del difensore. In caso contrario, si cercherà un’operazione a costo contenuto o un prestito secco. In ogni caso, il messaggio è chiaro: il Milan vuole completare la sua rosa per renderla competitiva e vincente in ogni reparto.