Mercato Milan, Allegri ha le idee chiare: tre colpi per una squadra da scudetto! Le richieste al club rossonero

Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha le idee chiare: per una squadra da scudetto bastano 3-4 colpi mirati. Ecco i ruoli indicati

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri, tecnico in pole per la panchina rossonera della prossima stagione, ha le idee chiare per quanto riguarda l’eventuale calciomercato Milan della prossima estate.

Allegri vorrebbe restare in Italia e considera il Milan una squadra forte. In grado di lottare per il titolo con pochi acquisti mirati. Diciamo 3-4 tra i quali un terzino sinistro, un regista e un attaccante.