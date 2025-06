Mercato Milan, dilemma Chukwueze! Stagione deludente e perplessità di Allegri: a queste condizioni può partire

Mercato Milan, rebus Chukwueze in casa rossonera: davanti ad un’offerta da almeno 20 milioni di euro il nigeriano può partire

Le recenti dichiarazioni di Samu Chukwueze hanno scosso l’ambiente milanista, aprendo uno scenario di mercato che sembrava già nell’aria. L’esterno nigeriano ha ammesso apertamente la sua stagione deludente con la maglia rossonera, riconoscendo di aver giocato ben al di sotto delle aspettative riposte in lui. Un’onestà apprezzabile che, tuttavia, apre le porte a un suo possibile addio. La notizia, riportata da Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come il futuro di Chukwueze al Milan sia sempre più incerto, soprattutto alla luce di un potenziale cambio in panchina che potrebbe non favorire le sue caratteristiche tecniche.

Una Stagione al di Sotto delle Aspettative

Arrivato con grandi speranze dal Villarreal, Samu Chukwueze avrebbe dovuto portare velocità, dribbling e imprevedibilità all’attacco milanista. Invece, la sua prima annata in Serie A è stata costellata più da ombre che da luci. Nonostante alcuni sprazzi di talento e gol importanti, la continuità di rendimento è mancata quasi totalmente. Tante le partite in cui l’esterno si è mostrato avulso dal gioco, incapace di incidere come ci si aspettava da un giocatore del suo calibro e del suo costo. Le sue stesse parole, che evidenziano una “stagione molto lontana dalle aspettative”, non fanno che confermare una sensazione diffusa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Questa performance altalenante ha inevitabilmente alimentato i dubbi sulla sua completa integrazione nel sistema di gioco del Milan e sulla sua capacità di adattarsi al campionato italiano, notoriamente più tattico e fisico.

Il Fattore Allegri: Incompatibilità Tattiche?

L’indiscrezione più significativa, però, riguarda il possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Secondo quanto riportato, Chukwueze stesso avrebbe ammesso di non possedere le caratteristiche ideali per il tipo di calcio professato dall’allenatore livornese. Allegri è noto per privilegiare un approccio pragmatico, una solida fase difensiva e un gioco più incentrato sulla compattezza e sull’organizzazione tattica, spesso con esterni che sacrificano parte della loro spinta offensiva per rientrare e aiutare la difesa. Le qualità di Chukwueze, basate principalmente sul dribbling in spazi ampi e sulla capacità di puntare l’uomo, potrebbero non essere valorizzate appieno in un modulo allegriano. Questo scenario, se dovesse concretizzarsi l’arrivo di Allegri, renderebbe la permanenza di Chukwueze ancora più difficile, spingendo il club a valutare seriamente la sua cessione.

Il Mercato: Un Prezzo Giusto per un Nuovo Inizio

Data la situazione, l’opzione di una cessione sembra la più plausibile per tutte le parti in causa. Il calciomercato Milan, pur avendo investito una cifra considerevole per il suo cartellino, potrebbe essere disposto a lasciarlo partire con un’offerta ritenuta “giusta”. La cifra di circa 20 milioni di euro, suggerita dalla fonte, rappresenterebbe un compromesso accettabile per il club rossonero, consentendo di recuperare parte dell’investimento e di liberare risorse per nuovi acquisti. Per Chukwueze, un trasferimento lontano da Milano potrebbe significare un nuovo inizio, un’opportunità per ritrovare la sua forma migliore e dimostrare il suo indubbio talento in un contesto tattico più congeniale alle sue caratteristiche.

Le squadre interessate a un esterno offensivo di qualità e con un potenziale ancora inespresso non mancheranno, sia in Europa che in altri campionati. Il futuro di Chukwueze si preannuncia quindi lontano da San Siro, con l’obiettivo di voltare pagina e riscattare una stagione che lo stesso calciatore ha definito deludente. Il Milan, dal canto suo, si prepara a un mercato estivo che potrebbe vedere diversi cambiamenti, con l’obiettivo di costruire una squadra più funzionale alle idee del prossimo tecnico e più competitiva su tutti i fronti.