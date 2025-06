Condividi via email

Mercato Milan, si cerca il numero nove di Allegri: in tre in lista! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul mercato

Il Milan è alla ricerca del suo numero nove da affiancare in coppia in attacco con Santi Gimenez. Allegri ha un apprezzamento speciale per Dusan Vlahovic, ma oltre alla punta bianconera ci sono anche i nomi di Retegui e Darwin Nunez.

Si tratta di tre affari complicati sul fronte economico: per il primo e l’ultimo dal punto di vista contrattuale; per l’attaccante della Nazionale dal punto di vista della richiesta alta dell’Atalanta. Il QS riporta tutto ciò e sottolinea come a questo punto il futuro di Camarda sia segnato: sarà prestito.