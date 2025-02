Mercato Milan, Furlani incontra il top club! Operazione impostata, termini e condizioni per il colpo

Mercato Milan, Giorgio Furlani sta per incontrare il Real Madrid per ridiscutere il futuro di Alex Jimenez: c’è un obiettivo chiaro

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan, nella persona di Giorgio Furlani, sta per incontrare il Real Madrid per ridiscutere i termini legati al futuro di Alex Jimenez. Il terzino nell’estate del2025 può essere riacquistato dai Blancos per 9 milioni di euro e per 12 nell’estate 2026.

L’obiettivo del Milan è quello di spostare la recompra almeno al 2027 per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. C’è ottimismo anche perchè il calciatore sta benissimo a Milanello e intende restare.