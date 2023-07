Alejo Veliz Milan: i rossoneri accelerano a questa condizione! L’idea è quella di superare la concorrenza, soprattutto del Toro

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato del mercato del Milan.

Ecco cosa scrive sull’obiettivo rossonero, Alejo Veliz: «Da un po’ di tempo infatti la società ha messo nel mirino Alejo Veliz, classe 2003 in forza al Rosario Central, che in 22 partite di campionato ha segnato 11 gol. Se dovesse partire Colombo magari il Milan potrebbe accelerare in maniera pesante per provare ad anticipare la concorrenza».