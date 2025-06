Mercato Milan su Honest Ahanor: un colpo in prospettiva per il futuro rossonero? Gli aggiornamenti

Mercato Milan, resta viva la l’idea Honest Ahanor per la fascia sinistra della prossima stagione: colpo di prospettiva

Nelle dinamiche sempre più frenetiche del calciomercato, l’attenzione delle grandi squadre non è rivolta solo ai nomi affermati, ma anche e soprattutto ai giovani talenti che possono rappresentare il futuro del calcio. In quest’ottica, il calciomercato Milan, da qualche giorno a questa parte, ha acceso i riflettori su Honest Ahanor, promettente terzino italiano di origini nigeriane classe 2008. Il suo nome è finito sul taccuino di Igli Tare e dell’intera dirigenza rossonera, segno di un interesse concreto per un calciatore che ha già dimostrato le sue qualità nonostante la giovanissima età.

Ahanor, attualmente nelle fila del Genoa, ha già avuto l’opportunità di mettersi in mostra in prima squadra sotto la guida di mister Patrick Vieira, un’esperienza significativa che ne denota il potenziale. Questa precoce esposizione al calcio professionistico, seppur in occasioni limitate, evidenzia una maturità e una predisposizione al gioco che non passano inosservate. Si tratterebbe, infatti, di un colpo in prospettiva, un investimento mirato a rinforzare le future rotazioni rossonere con un elemento di grande talento.

L’età di Ahanor è un dettaglio particolarmente interessante: essendo un classe 2008, ha la stessa età di un altro giovanissimo gioiello del vivaio milanista, Francesco Camarda. Questa similitudine anagrafica suggerisce una strategia chiara da parte del Milan: puntare sui migliori giovani per costruire una squadra solida e duratura. L’idea è quella di integrare Ahanor nel settore giovanile per poi accompagnarlo, passo dopo passo, verso la prima squadra, garantendogli un percorso di crescita costante.

La conferma dell’interesse rossonero è arrivata con l’incontro di ieri a Casa Milan tra l’agente Beppe Riso e la dirigenza milanista. Durante il vertice, si è discusso di diverse situazioni di mercato, e il nome di Ahanor è emerso con insistenza. Oggi, il quotidiano Tuttosport (fonte autorevole nel panorama sportivo italiano) non solo conferma l’interesse, ma riporta anche un significativo avanzamento nei dialoghi tra il Milan e il Genoa per il trasferimento del calciatore. Questo fa ben sperare i tifosi rossoneri in vista di una futura intesa.

Le statistiche dell’anno scorso, tra Serie A e Primavera, parlano chiaro: 9 presenze, 1 gol e 1 assist. Numeri importanti per un ragazzo così giovane, che testimoniano la sua capacità di incidere e di contribuire attivamente alla manovra. Sebbene il Milan stia valutando anche nomi più rodati ed esperti per il ruolo di terzino titolare – come Oleksandr Zinchenko o Maxim De Cuyper, capaci di sostituire un pilastro come Theo Hernandez – l’operazione Ahanor rientra in una logica differente, proiettata al lungo termine.

L’eventuale arrivo di Honest Ahanor rappresenterebbe un segnale forte da parte del Milan sulla sua volontà di investire sui giovani e di costruire una squadra competitiva non solo nel presente, ma anche e soprattutto nel futuro. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa e vedere se il giovane talento del Genoa vestirà presto la maglia rossonera, aggiungendo un altro tassello al progetto di ringiovanimento del Diavolo.