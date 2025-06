Mercato Milan, agosto il mese decisivo per Jashari? Spunta la richiesta del Brugge che può sbloccare la trattativa

Condividi via email

Mercato Milan, può essere agosto il mese decisivo per definire la trattativa con il Brugge: spunta la richiesta del club belga

Il calciomercato estivo continua a tenere banco e il calciomercato Milan si conferma tra i club più attivi, soprattutto per rafforzare il proprio centrocampo. Dopo i colpi (quasi) chiusi di Luka Modric e Samuele Ricci, l’obiettivo principale del club rossonero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è Ardon Jashari. Il giovane talento svizzero del Club Brugge è considerato la pedina fondamentale per completare il reparto mediano, ma la trattativa si sta rivelando più complessa del previsto.

Il Club Brugge sta dimostrando di essere una bottega cara, rievocando le difficoltà incontrate dal Milan nella trattativa per Charles De Ketelaere la scorsa stagione. Nonostante diverse offerte importanti avanzate dal Milan, il club belga ha finora resistito, irremovibile sulla sua valutazione per il promettente centrocampista. Questa fermezza sta mettendo a dura prova la pazienza del Milan, ma la dirigenza rossonera non sembra intenzionata a mollare la presa.

Tuttavia, un elemento chiave potrebbe sbloccare la situazione nel mese di agosto. Secondo quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, il Club Brugge ha preso atto della chiara volontà di Ardon Jashari di voler vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Questo desiderio del giocatore è un fattore non indifferente e potrebbe giocare un ruolo decisivo nelle prossime fasi della trattativa. Spesso, la ferrea volontà di un calciatore di trasferirsi in una determinata squadra può superare le resistenze del club detentore del cartellino, soprattutto se le cifre messe sul tavolo sono comunque significative.

Un altro aspetto che sta influenzando le negoziazioni sono i preliminari di Champions League. Il Club Brugge desidera avere Jashari a disposizione per le importanti gare che si disputeranno all’inizio di agosto. Questo implica che una cessione prima di tale data sarebbe difficile da concretizzare per i belgi, che vedono nel centrocampista svizzero un elemento cruciale per raggiungere la fase a gironi della massima competizione europea. Questa tempistica, però, potrebbe giocare a favore del Milan: una volta terminati gli impegni europei del Brugge, la squadra belga potrebbe essere più propensa a cedere il giocatore, specialmente se le trattative continueranno a progredire ininterrottamente.

Le conversazioni tra i due club, infatti, non si sono mai interrotte. Il Milan sta lavorando incessantemente per trovare la formula giusta che possa accontentare le richieste del Club Brugge senza però sborsare cifre folli. Potrebbe trattarsi di un’offerta che includa bonus legati alle prestazioni o una percentuale sulla futura rivendita, elementi che spesso facilitano il raggiungimento di un accordo in situazioni di stallo. La speranza del Milan è che la pressione del giocatore e la conclusione degli impegni europei del Brugge possano convergere per sbloccare finalmente la trattativa.

L’arrivo di Ardon Jashari rappresenterebbe un passo fondamentale per il Milan nella costruzione di un centrocampo giovane, dinamico e di qualità. Insieme all’esperienza di Modric e alla fisicità di Ricci, Jashari porterebbe freschezza e prospettiva, completando un reparto che si preannuncia tra i più interessanti della Serie A. La fase finale di questa complessa trattativa sarà cruciale per le ambizioni rossonere.