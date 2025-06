Mercato Milan, Adli ai saluti? Interesse a sorpresa, può lasciare l’Europa. Ultime

Mercato Milan, Yacine Adli, rientrato dal prestito alla Fiorentina, può lasciare l’Europa: interesse da Arabia Saudita e Qatar

Giornata di grande fermento in casa Milan, con la dirigenza rossonera impegnata su più fronti per definire le strategie di mercato. L’obiettivo primario è sfoltire la rosa e fare chiarezza sul futuro di alcuni giocatori considerati in esubero o che potrebbero garantire importanti plusvalenze. Un nome che sta tenendo banco in queste ore è quello di Yacine Adli, il talentuoso centrocampista franco-algerino rientrato alla base dopo un’annata in prestito che lo ha visto protagonista con la maglia della Fiorentina.

Il calciomercato Milan è determinato a costruire una squadra sempre più competitiva e, per farlo, è fondamentale ottimizzare l’organico. Le uscite sono un tassello cruciale in questa fase del mercato estivo.