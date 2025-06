Condividi via email

Adli potrebbe restare al Milan la prossima stagione? Le ultime sul futuro del centrocampista

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Yacine Adli sembra essere lontano dalla permanenza alla Fiorentina, il club toscano infatti non sembrerebbe essere intenzionato a riscattarlo dal Milan.

La Gazzetta suggerisce che Adli “potrebbe essere valutato da Allegri” per un eventuale inserimento nella rosa del Milan. Il motivo di questo potenziale apprezzamento risiederebbe nelle qualità intrinseche del giocatore: Adli è descritto come un “centrocampista tecnico”, un profilo che Massimiliano Allegri, nel corso della sua carriera, ha spesso dimostrato di apprezzare. La sua visione di gioco, la capacità di impostare e la precisione nel passaggio potrebbero fare al caso del tecnico livornese, sempre attento alla qualità in mezzo al campo.

Tuttavia, il quotidiano non tralascia un aspetto cruciale che potrebbe rappresentare un ostacolo o, quanto meno, un elemento di attenta valutazione: ad Adli “manca però la fisicità”. Questa caratteristica, o la sua relativa carenza, è un fattore che Allegri considera spesso determinante, soprattutto in un campionato come la Serie A che richiede grande intensità e presenza nel duello fisico. Sarà proprio questo aspetto a venire valutato attentamente dallo staff tecnico.