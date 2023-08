Adli Milan: nuovo scenario per il futuro del francese? Cosa succede. La priorità è sempre cederlo, ma è pronto il piano B

Per Yacine Adli il futuro non è ancora scritto. Il giocatore era uno dei nomi presenti sulla lista di mercato rossonera, pronto ad essere ceduto a qualche squadra interessata. L’Ajax si è affacciata per lui, tuttavia nulla di concreto si è mosso.

Secondo quanto scrive gazzetta.it, l’idea del Milan rimane quella di cedere il giocatore francese. Due fattori, però, fanno cambiare idea. Il primo è la volontà del giocatore: le dichiarazioni d’amore verso i colori rossoneri si susseguono, tra compagni e storie Instagram. Il secondo fattore è che il Milan cerca un centrocampista. Dati, però, gli altri obiettivi (difensore centrale, terzino sinistro, centravanti), Adli potrebbe rimanere a Milanello ed evitare un’ulteriore spesa. Dunque, tutte le porte sono aperte.